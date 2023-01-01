Санкт-Петербург
Профиль пользователя Karina9
О себе
Я юрист, работаю из дома, и у меня много свободного времени) хочу жить свою жизнь ярко и весело, но к сожалению не всегда могут друзья, поэтому я за новые знакомства. Очень люблю гулять по центру Питера, или сидеть на летней веранде, пока еще есть время. Могу поддержать любой разговор, и выпить вина )
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
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