Я юрист, работаю из дома, и у меня много свободного времени) хочу жить свою жизнь ярко и весело, но к сожалению не всегда могут друзья, поэтому я за новые знакомства. Очень люблю гулять по центру Питера, или сидеть на летней веранде, пока еще есть время. Могу поддержать любой разговор, и выпить вина )

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🎬 Могу посоветовать фильм 🎸 Концерт / фестиваль 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 🍴 Кафе / ресторан 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💨 Кальян 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия

Санкт-Петербург → Другое Ищу единомышленника для прогулок по вечерам

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.