Санкт-Петербург
Профиль пользователя Karina7

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фото #2 пользователя Karina7

О себе

Недавно переехала в Питер, хочу завести друзей ❤️Открыта к общению 🍰

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel
Санкт-Петербург → Другое

Хочу создать компанию

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.