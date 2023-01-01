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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Karina2907

фото пользователя Karina2907

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Провести комфортно и весело время)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу создать компанию

Откликнулось 126 участников

маленькое фото пользователя malinna_pnff

Санкт-Петербург → собрать компанию

собрать компанию подружек

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Anastasia0309

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять в красивом месте,пообщаться,пофоткаться

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя naromanii

Санкт-Петербург → собрать компанию

Онли герлз, тусовка

Откликнулось 8 участников

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