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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Karina18

фото пользователя Karina18

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр🖼 Выставка / музей

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

прогуляться по городу, приезжаю на несколько дней.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Elyaa

Казань → прогуляться, перекусить

Пообщаться , подружиться , погулять в девичьей компании🌸

Откликнулось 11 участников

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