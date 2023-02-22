Свэг общение, 22, Санкт-Петербург Привет, мы достаточно давно с моим «tag boy»😅 переехали в Питер, но так и не завели знакомых/друзей. Ищем людей для прогулок/посиделок в баре и т.д. Пишите если кто хочет встретиться/посидеть где нибудь и как нибудь отвлечься от однотонных дней. Немного о нас: Я девушка (22 года), изучаю веб-верстку и работаю в кафе, люблю выбираться на природу и различные прогулки, всегда за любой движ💃 О «tag boy» (парень 20 лет) увлекается музыкой и вообще также за любой движ😁 (P.S. Любит пиво)🍻 Живем рядом с метро Рыбацкое

Профиль обновлён 5 августа 2023 г.

🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия 🐈 Домашние животные 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино 💨 Кальян 📚 Книги 💩 Странный юмор 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎲 Настольные игры 🚶‍♀️ Прогуляться ☣️ Токсичность 😊 Поделиться радостью 🎮 Видеоигры 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🪐 Астрология / таро 📸 Пофоткаться 🧠 Психология / саморазвитие 🍴 Кафе / ресторан 🍷 Алкоголь 🎬 Могу посоветовать фильм 💬 Пообщаться онлайн 🪩 Ночной клуб

📺 Политика

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.