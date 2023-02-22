Санкт-Петербург
Профиль пользователя Kara08
О себе
Свэг общение, 22, Санкт-Петербург
Привет, мы достаточно давно с моим «tag boy»😅 переехали в Питер, но так и не завели знакомых/друзей. Ищем людей для прогулок/посиделок в баре и т.д. Пишите если кто хочет встретиться/посидеть где нибудь и как нибудь отвлечься от однотонных дней.
Немного о нас:
Я девушка (22 года), изучаю веб-верстку и работаю в кафе, люблю выбираться на природу и различные прогулки, всегда за любой движ💃
О «tag boy» (парень 20 лет) увлекается музыкой и вообще также за любой движ😁
(P.S. Любит пиво)🍻
Живем рядом с метро Рыбацкое
Профиль обновлён 5 августа 2023 г.
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