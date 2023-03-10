Санкт-Петербург
Профиль пользователя Kapellan

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О себе

Скорее благодарный слушатель нежели интересный рассказчик.
Работаю поваром, недавно начал заниматься китайскими боевыми искусствами, люблю активный отдых и долгие пешие прогулки, иногда маршрут важнее места назначения)

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → другое

Ищу желающих сыграть в онлайн версию настольной игры "Бункер"

Санкт-Петербург → активный отдых

Прокатиться на квадроциклах

Санкт-Петербург → активный отдых

Прогулка на гидроцикле

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Сходить в гости к енотам!

Санкт-Петербург → активный отдых

Прогулка на гидроцикле!

Санкт-Петербург → активный отдых

Прогулка на квадроцикле

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → Другое

Хочу создать компанию

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Санкт-Петербург → Другое

АКТИВНЫХ РЕБЯТ В БЕСЕДУ

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Санкт-Петербург → Другое

Заголовок : пук 🌚🌝

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О чем нибудь)

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Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко

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ищу, с кем можно порофлить со всего и прогуляться

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В любое удобное время дружелюбно провести досуг

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Покататься на катере в Питере

маленькое фото пользователя Barbarabb
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться по Питеру

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