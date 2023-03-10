Санкт-Петербург
Профиль пользователя Kapellan
О себе
Скорее благодарный слушатель нежели интересный рассказчик.
Работаю поваром, недавно начал заниматься китайскими боевыми искусствами, люблю активный отдых и долгие пешие прогулки, иногда маршрут важнее места назначения)
Профиль обновлён 14 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Ищу желающих сыграть в онлайн версию настольной игры "Бункер"
Прокатиться на квадроциклах
Прогулка на гидроцикле
Сходить в гости к енотам!
Прогулка на гидроцикле!
Прогулка на квадроцикле
Участие в других событиях
Хочу создать компанию
АКТИВНЫХ РЕБЯТ В БЕСЕДУ
Заголовок : пук 🌚🌝
О чем нибудь)
Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко
ищу, с кем можно порофлить со всего и прогуляться
В любое удобное время дружелюбно провести досуг
Покататься на катере в Питере
Прогуляться по Питеру
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