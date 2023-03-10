Скорее благодарный слушатель нежели интересный рассказчик. Работаю поваром, недавно начал заниматься китайскими боевыми искусствами, люблю активный отдых и долгие пешие прогулки, иногда маршрут важнее места назначения)

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие Сходить в гости к енотам!

Санкт-Петербург → Другое Покататься на катере в Питере

Санкт-Петербург → Другое В любое удобное время дружелюбно провести досуг

Санкт-Петербург → Другое ищу, с кем можно порофлить со всего и прогуляться

Санкт-Петербург → Другое Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко

Санкт-Петербург → Другое О чем нибудь)

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.