Санкт-Петербург
Профиль пользователя Kakoyto_nikneym
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм
Не нравится:
💩 Странный юмор
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Друзья, где вы?..
Санкт-Петербург → Другое
Подружиться и провести вместе время😃
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, посидеть в баре или кафе
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе
Санкт-Петербург → Другое
Weekend chill out
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться ,перекусить.
Санкт-Петербург → Другое
Ищу единомышленника для прогулок по вечерам
Санкт-Петербург → Другое
Ищу компанию, желательно Невский район
Санкт-Петербург → Другое
сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк
Санкт-Петербург → Другое
Сходить компанией в бар
Санкт-Петербург → Другое
Побродить по городу,перекусить.
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по ночному Питеру
Санкт-Петербург → Другое
Собрать компанию)
Санкт-Петербург → Другое
Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко
Санкт-Петербург → Другое
Пикник в парке или ближайшем пригороде.
Санкт-Петербург → Другое
Ищу классных ребят для душевного общения;)
Санкт-Петербург → Другое
Собрать компанию на пикник
Санкт-Петербург → Другое
найти бы друзей, компанию
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по финскому заливу
Санкт-Петербург → Другое
Погнали плавать на сапах на выходных!
Санкт-Петербург → Другое
Давайте затусим!
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по вечерниму Питеру и хорошо провести время 🙂
Санкт-Петербург → Другое
Музыкальный пикник в парке на беговой
Санкт-Петербург → Другое
«Птичка нашептала» Сегодня ночью куча тусовок в городе, ищу компанию)
Санкт-Петербург → Другое
Пообщаться и на стендупчик
Санкт-Петербург → Другое
Погода позволяет выезать на природу, поехали!:)
Санкт-Петербург → Другое
Переселятся в центре, выпить кофе и найти новых друзей
Санкт-Петербург → Другое
Вечером в кб
Санкт-Петербург → Другое
Без разницы. Погулять, попить пиво.
Санкт-Петербург → Другое
Прогулка по городу
Санкт-Петербург → Другое
Выпить кофе в районе Восстания или Новочеркасской
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