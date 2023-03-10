Санкт-Петербург
Профиль пользователя Kakoyto_nikneym

фото пользователя Kakoyto_nikneym
фото #2 пользователя Kakoyto_nikneym
фото #3 пользователя Kakoyto_nikneym
фото #4 пользователя Kakoyto_nikneym

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

💩 Странный юмор

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пошататься по городу, почуствовать августовский вайб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Rainy_spb
Санкт-Петербург → Другое

Друзья, где вы?..

маленькое фото пользователя Olesya_Moiseenco
Санкт-Петербург → Другое

Подружиться и провести вместе время😃

маленькое фото пользователя Marquezz
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться, посидеть в баре или кафе

маленькое фото пользователя Yana_sdn
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе

маленькое фото пользователя Vladislava
Санкт-Петербург → Другое

Weekend chill out

маленькое фото пользователя Naraa
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться ,перекусить.

маленькое фото пользователя Dosha
Санкт-Петербург → Другое

Ищу единомышленника для прогулок по вечерам

маленькое фото пользователя Katiq
Санкт-Петербург → Другое

Ищу компанию, желательно Невский район

маленькое фото пользователя LadyCat
Санкт-Петербург → Другое

сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк

маленькое фото пользователя Hiatus
Санкт-Петербург → Другое

Сходить компанией в бар

маленькое фото пользователя Nastya232001
Санкт-Петербург → Другое

Побродить по городу,перекусить.

маленькое фото пользователя Kristin_00
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по ночному Питеру

маленькое фото пользователя Lil_Lesya
Санкт-Петербург → Другое

Собрать компанию)

маленькое фото пользователя Darina5688
Санкт-Петербург → Другое

Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко

маленькое фото пользователя AnnaBirdy
Санкт-Петербург → Другое

Пикник в парке или ближайшем пригороде.

маленькое фото пользователя AlbinaDze
Санкт-Петербург → Другое

Ищу классных ребят для душевного общения;)

маленькое фото пользователя Monamurrk
Санкт-Петербург → Другое

Собрать компанию на пикник

маленькое фото пользователя nikapusta
Санкт-Петербург → Другое

найти бы друзей, компанию

маленькое фото пользователя Viona
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по финскому заливу

маленькое фото пользователя Tov.Fanerny
Санкт-Петербург → Другое

Погнали плавать на сапах на выходных!

маленькое фото пользователя DenKarpunin
Санкт-Петербург → Другое

Давайте затусим!

маленькое фото пользователя Elizaveta22
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по вечерниму Питеру и хорошо провести время 🙂

маленькое фото пользователя Konstantin_VAN
Санкт-Петербург → Другое

Музыкальный пикник в парке на беговой

маленькое фото пользователя Tetro
Санкт-Петербург → Другое

«Птичка нашептала» Сегодня ночью куча тусовок в городе, ищу компанию)

маленькое фото пользователя Maria_Galitskaya
Санкт-Петербург → Другое

Пообщаться и на стендупчик

маленькое фото пользователя Tenar
Санкт-Петербург → Другое

Погода позволяет выезать на природу, поехали!:)

маленькое фото пользователя Aleksandr_T
Санкт-Петербург → Другое

Переселятся в центре, выпить кофе и найти новых друзей

маленькое фото пользователя Temir
Санкт-Петербург → Другое

Вечером в кб

маленькое фото пользователя Mikhail
Санкт-Петербург → Другое

Без разницы. Погулять, попить пиво.

маленькое фото пользователя De0la0Krua
Санкт-Петербург → Другое

Прогулка по городу

маленькое фото пользователя edyapups
Санкт-Петербург → Другое

Выпить кофе в районе Восстания или Новочеркасской

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