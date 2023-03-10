Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

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💩 Странный юмор

Санкт-Петербург → Другое Выпить кофе в районе Восстания или Новочеркасской

Санкт-Петербург → Другое Переселятся в центре, выпить кофе и найти новых друзей

Санкт-Петербург → Другое Пообщаться и на стендупчик

Санкт-Петербург → Другое «Птичка нашептала» Сегодня ночью куча тусовок в городе, ищу компанию)

Санкт-Петербург → Другое Музыкальный пикник в парке на беговой

Санкт-Петербург → Другое Погулять по вечерниму Питеру и хорошо провести время 🙂

Санкт-Петербург → Другое Погнали плавать на сапах на выходных!

Санкт-Петербург → Другое Пикник в парке или ближайшем пригороде.

Санкт-Петербург → Другое Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко

Санкт-Петербург → Другое сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк

Санкт-Петербург → Другое Ищу единомышленника для прогулок по вечерам

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться, посидеть в баре или кафе

Санкт-Петербург → Другое Друзья, где вы?..

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.