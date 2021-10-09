Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ka19
О себе
Очень люблю петь в караоке 😄
У меня много хобби
Рисую , хожу в тренажёрный зал ,на велосипеде катаюсь
Профиль обновлён 5 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 📚 Книги
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Хочу создать компанию
Санкт-Петербург → Другое
может сможем в перспективе погулять во дворах)))))
Санкт-Петербург → Другое
Найди подруг
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых подруг
Санкт-Петербург → Другое
Погулять, сделать фотографии тебя на улице
Санкт-Петербург → Другое
Хочу найти компанию
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подругу, чтобы гулять летом по Питеру
Санкт-Петербург → Другое
Ищу компанию, желательно Невский район
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляемся по городу, сходим на выставку/ в бар)
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.