Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ka19

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О себе

Очень люблю петь в караоке 😄
У меня много хобби
Рисую , хожу в тренажёрный зал ,на велосипеде катаюсь

Профиль обновлён 5 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Хочу погулять по парку пообщаться ☺️

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться по парку

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel
Санкт-Петербург → Другое

Хочу создать компанию

маленькое фото пользователя kitiejp
Санкт-Петербург → Другое

может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

маленькое фото пользователя Juliam
Санкт-Петербург → Другое

Найди подруг

маленькое фото пользователя Hanna_show
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых подруг

маленькое фото пользователя Alena_Guliaeva
Санкт-Петербург → Другое

Погулять, сделать фотографии тебя на улице

маленькое фото пользователя Ksusha23
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти компанию

маленькое фото пользователя Aliya_Gismeeva
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подругу, чтобы гулять летом по Питеру

маленькое фото пользователя Katiq
Санкт-Петербург → Другое

Ищу компанию, желательно Невский район

маленькое фото пользователя SvetaIov98
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляемся по городу, сходим на выставку/ в бар)

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