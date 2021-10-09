Санкт-Петербург
Профиль пользователя K_Real

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О себе

Изучаю экотропы Ленобласти, люблю готовить, прохожу Ведьмак 3.

Профиль обновлён 21 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Иду на Ночь Света в Гатчине

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel
Санкт-Петербург → Другое

Хочу создать компанию

маленькое фото пользователя Dosha
Санкт-Петербург → Другое

Ищу единомышленника для прогулок по вечерам

маленькое фото пользователя AlbinaDze
Санкт-Петербург → Другое

Ищу классных ребят для душевного общения;)

маленькое фото пользователя AnyaVishneva
Санкт-Петербург → Другое

я не мэстный, помоги мне🥲

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