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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Julie13

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О себе

Всем доброго времени суток. Ищу знакомых с которыми можно интересно провести досуг, посетить интересные мероприятия. О себе посещаю театр и кино, музеи и экскурсии, хочется не просто посмотреть, но и получить новую интересную информацию. Люблю пешие прогулки, но можно и на велосипеде, ролика. Из зимнего каньки, хотя давно хотела приобщиться к лыжам и сноуборду. Из активностей: настольные игры (особенно командные), квесты, квизлы. Посредственно играю в бильярд, боулинг и настольный теннис. О себе люблю рисоватьи заниматься декорированием предметов росписью и другими материалами.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика🏢 Работа🏫 Учеба🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность✝️ Религия💕 Обсудить отношения🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь💨 Кальян💃 Потанцевать

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

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