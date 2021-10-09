Санкт-Петербург
Профиль пользователя Juliam
О себе
Учусь на спортивного тренера
Люблю активный отдых, выставки, кино
Кофейни, прогулки и тёплые, уютные вечера
Профиль обновлён 22 мая 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Хочу создать компанию
Санкт-Петербург → Другое
общаться и дружить
Санкт-Петербург → Другое
Завести друзей
Санкт-Петербург → Другое
Найти новых друзей:)
Санкт-Петербург → Другое
Я хочу гулять и общаться
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в кино/кафе/клуб)
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подругу, чтобы гулять летом по Питеру
Санкт-Петербург → Другое
Хочу найти подругу 🥹❤️
Санкт-Петербург → Другое
Вечеринка 8 марта🥂
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