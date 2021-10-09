Санкт-Петербург
Профиль пользователя Juliam

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О себе

Учусь на спортивного тренера
Люблю активный отдых, выставки, кино
Кофейни, прогулки и тёплые, уютные вечера

Профиль обновлён 22 мая 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найди подруг

Участие в других событиях

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Хочу создать компанию

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общаться и дружить

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Найти новых друзей:)

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Я хочу гулять и общаться

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Сходить в кино/кафе/клуб)

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Ищу подругу, чтобы гулять летом по Питеру

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Хочу найти подругу 🥹❤️

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Вечеринка 8 марта🥂

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.