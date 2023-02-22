⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя Julia2904

фото пользователя Julia2904

О себе

Люблю гулять по городу, кататься на роликах и велосипеде

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать

Не нравится:

🍷 Алкоголь
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Trofim
маленькое фото пользователя Juliam
маленькое фото пользователя Konstantin_VAN
маленькое фото пользователя Hanna_show
маленькое фото пользователя Konserva91
маленькое фото пользователя OlegK
маленькое фото пользователя Kseniia4276
маленькое фото пользователя Gasta
маленькое фото пользователя funny_lady13
маленькое фото пользователя Crazy
маленькое фото пользователя AliceLi
маленькое фото пользователя Yaros
маленькое фото пользователя Wowbullyks
маленькое фото пользователя Generalosa
маленькое фото пользователя Ksenia_Spb
маленькое фото пользователя CateCodis
маленькое фото пользователя annakern1
маленькое фото пользователя fatum
маленькое фото пользователя Lil_Lesya
маленькое фото пользователя Svetlana12
маленькое фото пользователя Keily
маленькое фото пользователя Kseniaa
маленькое фото пользователя Alenalaz
маленькое фото пользователя Vladislava
маленькое фото пользователя Pwflk
маленькое фото пользователя FosseGrim
маленькое фото пользователя DenKarpunin
маленькое фото пользователя Vita9

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам