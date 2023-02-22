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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Julia2904
О себе
Люблю гулять по городу, кататься на роликах и велосипеде
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать
Не нравится:
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