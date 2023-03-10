Санкт-Петербург
Профиль пользователя Julia18

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О себе

✨Я играю на фортепиано, пою, рисую , занимаюсь спортом и танцами.

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу новых друзей и знакомых

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя blessedbaby
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар!!!

маленькое фото пользователя wwikk
Санкт-Петербург → Другое

новые знакомства, компания

маленькое фото пользователя Pwflk
Санкт-Петербург → Другое

Пофотографирую красиво тебя!

маленькое фото пользователя funny_lady13
Санкт-Петербург → Другое

Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )

маленькое фото пользователя Strw
Санкт-Петербург → Другое

Весело провести время

маленькое фото пользователя IrinaVd
Санкт-Петербург → Другое

Ищу компанию. Стендапы, настолки, бары, прогулки

маленькое фото пользователя Layla
Санкт-Петербург → Другое

я хочу общения

маленькое фото пользователя Nichkin
Санкт-Петербург → Другое

Может пофоткаем друг друга ???

маленькое фото пользователя kudelina.21
Санкт-Петербург → Другое

Поговорить о саморазвитии))) Пообщаться одним словом

маленькое фото пользователя Lismurka
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по этому прекрасному городу. Познакомиться с новыми людьми.

маленькое фото пользователя Olga12
Санкт-Петербург → Другое

Недавно переехала, ищу подруг

маленькое фото пользователя Sanehka
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по Спб

маленькое фото пользователя Danila
Санкт-Петербург → Другое

Устал гулять один

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Другие пользователи из города Санкт-Петербург

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.