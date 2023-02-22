Санкт-Петербург
Профиль пользователя Julia1467

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О себе

Люблю слушать музыку, нравится почти все)

Профиль обновлён 31 октября 2022 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Погулять по городу)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Shamil
Санкт-Петербург → Другое

Давай просто сходим куда-нибудь

маленькое фото пользователя Kim9
Санкт-Петербург → Другое

Кто готов сейчас отправиться на прогулку?

маленькое фото пользователя alex777
Санкт-Петербург → Другое

провести классно время,погулять,выпить,мб постдеть где нибудь

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Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.