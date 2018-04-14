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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Joseph

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О себе

Коротко о себе : моим родителям не стыдно.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🍷 Алкоголь🍴 Кафе / ресторан

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События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить в бар)) в поиске интересных людей

маленькое фото пользователя Miss_arinka
маленькое фото пользователя Kseniia4276
Откликнулись 2 участника

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу и весёлое времяпровождение

маленькое фото пользователя LadyCat
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу создать компанию

Откликнулось 107 участников

маленькое фото пользователя valsnake

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулки и интересное времяпровождение

Откликнулось 69 участников

маленькое фото пользователя wwikk

Санкт-Петербург → собрать компанию

новые знакомства, компания

Откликнулось 48 участников

маленькое фото пользователя Milka00

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

В поиске родственной души:3

Откликнулось 46 участников

маленькое фото пользователя Ksuxa

Санкт-Петербург → другое

Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

Откликнулось 40 участников

маленькое фото пользователя kitiejp

Санкт-Петербург → другое

может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

Откликнулось 40 участников

маленькое фото пользователя Marquezz

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, посидеть в баре или кафе

Откликнулось 35 участников

маленькое фото пользователя funny_lady13

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )

Откликнулись 34 участника

маленькое фото пользователя Mefedolly

Санкт-Петербург → собрать компанию

АКТИВНЫХ РЕБЯТ В БЕСЕДУ

Откликнулись 32 участника

маленькое фото пользователя Gasta

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

найти новые знакомства ,съездить куда-то

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя businka_ti

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу новых друзей

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя Katiq

Санкт-Петербург → собрать компанию

Ищу компанию, желательно Невский район

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Vallmig

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Встреча-обсуждение зрелых межличностных отношений (личные/рабочие)

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Generalosa

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя TigerTiger

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, поискать красивые места, перекусить)

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Hiatus

Санкт-Петербург → собрать компанию

Сходить компанией в бар

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя cherepenova

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить в кино/кафе/клуб)

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя LadyCat

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя marishh

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу новые знакомства, эмоции❤️

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Diana16

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять по Питеру)

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Nastya232001

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Побродить по городу,перекусить.

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Malenkaya_pakost

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Nastya8931

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Я хотела бы встретиться с людьми,чтобы познакомиться с ними поближе.

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя 1Asy2

Санкт-Петербург → собрать компанию

Предлагаю сходить куда угодно что бы познакомится

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Xenna_Bunny

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Го вместе отдыхать?)

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя polin.ink

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

погулять по городу, пофоткать друг друга, сходить на творческие мк

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Vita9

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять в субботу днем в центре, посидеть в кафе

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя la_diabolus

Санкт-Петербург → активный отдых

Сходить в бар/клуб в центре, поболтать обо всем и ни о чем

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Ekaterina_Kot

Санкт-Петербург → пообщаться

Хочется найти друга, чтобы болтать о чем угодно и делиться мемасиками😊

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Natali_kr

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Гулять в выходные

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя alisssshhha

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Предлагаю встретиться и пообщаться за чашечкой кофе!)

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Lenaa

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анонимный пользователь

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