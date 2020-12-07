О себе

Привет, ребят! Меня зовут Юля, 24 года существую на этой бренной планете, работаю инженером- конструктором в сфере строительства авиаконсирукций. Ищу подружек для классного совместного времяпровождения. Если кому интересно, если кто-то разбирается, по типу личности INFJ (интроверсия, интуиция, чувство, суждение), думаю, это расскажет о моём характере всё обо мне даже лучше меня самой 😅 Ищу человека, близкого по духу, с кем будет приятно и поболтать обо всём на свете за бокалом винишка и даже посидеть в тишине, наблюдая за красотами природы на берегу залива. К сожалению, не так быстро раскрываюсь людям и в первое время общения больше тихая и спокойная, но если ты дашь мне время, буду той ещё веселушкой. Романтических отношений не ищу, только дружеское общение. Интересы обычные, среднестатистические: чтение, рисование (ну или калякание, ибо не профессионал в этом деле), фильмы (но не люблю комедии и мелодрамы), музыка (в предпочтениях металл, но слушаю по сути что угодно), при этом интересует практически что угодного, интересно разобраться с физической точки зрения в любом вопросе этого мира, так что если ты хочешь со мной обсудить что-то вне моих интересов, мне только за счастье, расскажу, что знаю, если не знаю ничего, то изучу вопрос и всё равно что-нибудь расскажу 😄 Не интересует совершенно разве что политика, экономика и темы, связанные с небинарными личностями, феминизмом и тому подобное. Обожаю животных, словами не передать, в частности котанов, в дальнейшем в планах помогать приютам - одна из жизненных целей.



Девчоночки, кто готов стать моим близким человечком, мы с вами поднимемся на сотый этаж небоскреба дружеских взаимоотношений и, даю гарантию, там нам будет безумно красиво!



P. S. Уверена, все прочитавшие этот текст - лучшие котики этого мира 😻