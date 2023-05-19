Санкт-Петербург
Профиль пользователя Jizz

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О себе

Люблю музыку от металла до поп.
Аниме, сериалы и игры. Выпить чай/кофе или виски.

Профиль обновлён 8 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Кудрово приглашаю потусить попить кофе у меня.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.