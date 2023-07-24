О себе

Работаю бизнес-аналитиком

Изучаю английский и корейский языки

Стараюсь держать себя в форме и занимаюсь в тренажерном зале

Люблю читать книги: фантастика, научпоп, психология, детективы, романы

Одна из любимых книг «Мечтают ли андроиды об электроовцах»

Очень люблю музыку. Если будет интересно, расскажу о любимых группах