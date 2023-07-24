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Санкт-Петербург
Работаю бизнес-аналитиком
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Jihye
О себе
Работаю бизнес-аналитиком
Изучаю английский и корейский языки
Стараюсь держать себя в форме и занимаюсь в тренажерном зале
Люблю читать книги: фантастика, научпоп, психология, детективы, романы
Одна из любимых книг «Мечтают ли андроиды об электроовцах»
Очень люблю музыку. Если будет интересно, расскажу о любимых группах
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🚴♀️ Спорт, бег, йога🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎬 Могу посоветовать фильм
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