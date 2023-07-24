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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Jihye

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О себе

Работаю бизнес-аналитиком
Изучаю английский и корейский языки
Стараюсь держать себя в форме и занимаюсь в тренажерном зале
Люблю читать книги: фантастика, научпоп, психология, детективы, романы
Одна из любимых книг «Мечтают ли андроиды об электроовцах»
Очень люблю музыку. Если будет интересно, расскажу о любимых группах

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре💨 Кальян🪐 Астрология / таро

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Выйти из зоны комфорта

маленькое фото пользователя Victoria13
Откликнулся 1 участник

Санкт-Петербург → пообщаться

Найти подругу 🫰🏻

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Выпить кофе в surf на малой конюшенной

маленькое фото пользователя Anastasia_85
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя dashaoo

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу найти девчонок для встреч и дружбы

Откликнулось 9 участников

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

сходить в уууюююютное кааафееее

Откликнулись 2 участника

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