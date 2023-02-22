Санкт-Петербург
Профиль пользователя Jessika

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О себе

Привет, меня зовут Саша, мне 21. Ищу себе новые знакомства/подруг. Я экстраверт и буду рада новым людям в моей жизни. Более подробно могу рассказать лично:)

Профиль обновлён 7 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги 🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lizliz
Санкт-Петербург → Другое

Новые знакомства это так прекрасно

маленькое фото пользователя Ksuxa
Санкт-Петербург → Другое

Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

маленькое фото пользователя AlexandraTZ
Санкт-Петербург → Другое

Я хочу завести новые знакомства

маленькое фото пользователя Kovalisssa
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти подругу 🥹❤️

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.