Санкт-Петербург
Профиль пользователя Jein

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О себе

Привет, меня зовут Женя😊👋🏻

Занимаюсь маркетингом на фрилансе, поэтому много свободного времени на прогулки и изучения города.

Люблю активно проводить время, кататься на великах, ходить на фитнес и йогу. Также занимаюсь творчеством разного рода🎨

Эмпатична, ценю теплое общение, всегда готова поддержать☺️

Очень не хватает женского общения, буду рада новым подругам🌸

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 🏢 Работа

Не нравится:

☣️ Токсичность 💩 Странный юмор ✝️ Религия

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → Другое

Новые знакомства это так прекрасно

маленькое фото пользователя kesee
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться

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Санкт-Петербург → Другое

Хочу Найти единомышленниц)

маленькое фото пользователя Lismurka
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по этому прекрасному городу. Познакомиться с новыми людьми.

маленькое фото пользователя Svetik_s
Санкт-Петербург → Другое

Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋

маленькое фото пользователя Angelina28
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться и пойти пить кофе)

маленькое фото пользователя polin.ink
Санкт-Петербург → Другое

погулять по городу, пофоткать друг друга, сходить на творческие мк

маленькое фото пользователя justtoma
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться по разным местам

маленькое фото пользователя mirlka
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подружек🙃

маленькое фото пользователя AnalogMan
Санкт-Петербург → Другое

Покататься на велике

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