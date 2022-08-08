Санкт-Петербург
Профиль пользователя Jein
О себе
Привет, меня зовут Женя😊👋🏻
Занимаюсь маркетингом на фрилансе, поэтому много свободного времени на прогулки и изучения города.
Люблю активно проводить время, кататься на великах, ходить на фитнес и йогу. Также занимаюсь творчеством разного рода🎨
Эмпатична, ценю теплое общение, всегда готова поддержать☺️
Очень не хватает женского общения, буду рада новым подругам🌸
Профиль обновлён 12 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Новые знакомства это так прекрасно
Прогуляться
Хочу Найти единомышленниц)
Погулять по этому прекрасному городу. Познакомиться с новыми людьми.
Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋
Прогуляться и пойти пить кофе)
погулять по городу, пофоткать друг друга, сходить на творческие мк
Прогуляться по разным местам
Ищу подружек🙃
Покататься на велике
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