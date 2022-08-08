Привет, меня зовут Женя😊👋🏻 Занимаюсь маркетингом на фрилансе, поэтому много свободного времени на прогулки и изучения города. Люблю активно проводить время, кататься на великах, ходить на фитнес и йогу. Также занимаюсь творчеством разного рода🎨 Эмпатична, ценю теплое общение, всегда готова поддержать☺️ Очень не хватает женского общения, буду рада новым подругам🌸

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 🏢 Работа

☣️ Токсичность 💩 Странный юмор ✝️ Религия

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру

Санкт-Петербург → Другое погулять по городу, пофоткать друг друга, сходить на творческие мк

Санкт-Петербург → Другое Погулять по этому прекрасному городу. Познакомиться с новыми людьми.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

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