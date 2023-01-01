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Санкт-Петербург
Профиль пользователя jambuddy

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О себе

🌿ДнД-игрок, художник, профеминист🌿

Окончил университет в Екатеринбурге и приехал сюда в поисках сепарации от родителей. Там оставил все наболевшее прошлое, пытаюсь устроить для себя комфортную бутовуху. Работаю в техподдержке местного интернет провайдера, возможно, вы однажды уже говорили со мной :3

Творческий человек, занимаюсь всем, от рисования до сочинения. Люблю фандомных, ролевиков, читающих книги и других увлечённых людей.

Ищу друзей. Друзей, с которыми можно будет не боятсься говорить о личном, которым можно доверять, и с которыми можно интересно поговорить и провести время. У меня много знакомых, но Друзей с большой буквы нет совсем, и мне хотелось бы это изменить ✨

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Искать друзей в новом городе, обсуждать фандомы, книги, работу, бытовуху.

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → активный отдых

Сходить в бар/клуб в центре, поболтать обо всем и ни о чем

Откликнулось 16 участников

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