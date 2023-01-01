Санкт-Петербург
Профиль пользователя jambuddy
О себе
🌿ДнД-игрок, художник, профеминист🌿
Окончил университет в Екатеринбурге и приехал сюда в поисках сепарации от родителей. Там оставил все наболевшее прошлое, пытаюсь устроить для себя комфортную бутовуху. Работаю в техподдержке местного интернет провайдера, возможно, вы однажды уже говорили со мной :3
Творческий человек, занимаюсь всем, от рисования до сочинения. Люблю фандомных, ролевиков, читающих книги и других увлечённых людей.
Ищу друзей. Друзей, с которыми можно будет не боятсься говорить о личном, которым можно доверять, и с которыми можно интересно поговорить и провести время. У меня много знакомых, но Друзей с большой буквы нет совсем, и мне хотелось бы это изменить ✨
Был в сети на этой неделе
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