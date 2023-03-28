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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ivzcom

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О себе

Со временем стала каким-то непонятным интровертом и это жутко отнимает энергию. Трэбо общение. Много общение! Особенно с девушками, но большие разнополовые компании это топ.

Люблю еду. На теме похудения собаку съела, интересны прогулки, умные и глупые разговоры, люблю побаловаться, читать, растяжку обожаю и медитации 🙃

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре💨 Кальян🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Расширить круг общения

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Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулись 282 участника

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Познакомиться, прогуляться и провести классно время✨

Откликнулось 35 участников

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собрать компанию подружек

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Гулять, танцевать, путешествовать

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