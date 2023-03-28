О себе

Со временем стала каким-то непонятным интровертом и это жутко отнимает энергию. Трэбо общение. Много общение! Особенно с девушками, но большие разнополовые компании это топ.



Люблю еду. На теме похудения собаку съела, интересны прогулки, умные и глупые разговоры, люблю побаловаться, читать, растяжку обожаю и медитации 🙃