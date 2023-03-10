Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ivi78
О себе
Люблю долгие прогулки, кататься на велосипеде. Всё интересно, где раньше не была)
Профиль обновлён 3 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🏢 Работа
Не нравится:
☣️ Токсичность 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Хочу создать компанию
Санкт-Петербург → Другое
хочу на тусовку в эти выхи 🥨
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых подруг
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, посидеть в баре или кафе
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, поискать красивые места, перекусить)
Санкт-Петербург → Другое
сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк
Санкт-Петербург → Другое
Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру
Санкт-Петербург → Другое
Хочу Найти единомышленниц)
Санкт-Петербург → Другое
Пикник в парке или ближайшем пригороде.
Санкт-Петербург → Другое
Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋
Санкт-Петербург → Другое
Го вместе отдыхать?)
Санкт-Петербург → Другое
Гулять в выходные
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по непарадному центру Петербурга
Санкт-Петербург → Другое
Погулять в субботу днем в центре, посидеть в кафе
Санкт-Петербург → Другое
Фестиваль Атланты
Санкт-Петербург → Другое
Прогулка от Сенной до Техноложки. Сегодня.
Санкт-Петербург → Другое
Погулять и посидеть с видом на закат (Севкабель или твой вариант)
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