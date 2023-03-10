Люблю долгие прогулки, кататься на велосипеде. Всё интересно, где раньше не была)

Профиль обновлён 3 июля 2023 г.

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Санкт-Петербург → Другое Погулять и посидеть с видом на закат (Севкабель или твой вариант)

Санкт-Петербург → Другое Прогулка от Сенной до Техноложки. Сегодня.

Санкт-Петербург → Другое Погулять в субботу днем в центре, посидеть в кафе

Санкт-Петербург → Другое Пикник в парке или ближайшем пригороде.

Санкт-Петербург → Другое Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру

Санкт-Петербург → Другое сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться, посидеть в баре или кафе

Санкт-Петербург → Другое хочу на тусовку в эти выхи 🥨

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