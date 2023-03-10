Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ivi78

фото пользователя Ivi78
фото #2 пользователя Ivi78

О себе

Люблю долгие прогулки, кататься на велосипеде. Всё интересно, где раньше не была)

Профиль обновлён 3 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🏢 Работа

Не нравится:

☣️ Токсичность 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

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Прогуляться, поискать красивые места, перекусить)

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Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру

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Хочу Найти единомышленниц)

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Пикник в парке или ближайшем пригороде.

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Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋

маленькое фото пользователя Xenna_Bunny
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Го вместе отдыхать?)

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Гулять в выходные

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Погулять в субботу днем в центре, посидеть в кафе

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Фестиваль Атланты

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Прогулка от Сенной до Техноложки. Сегодня.

Санкт-Петербург → Другое

Погулять и посидеть с видом на закат (Севкабель или твой вариант)

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