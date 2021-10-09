Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ivetta777
О себе
Привет) Немного об увлечениях:
•Бег со своей собакой (скоро начну)
•Верховая езда (есть любительские какие-то навыки)
•Длинные прогулки (обожаю!)
•Чтение и обсуждение (был большой перерыв, так как последнюю книгу прочитала залпом)
•Другое: в планах наконец выучить английский
Профиль обновлён 24 января 2023 г.
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