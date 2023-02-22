Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ivannn_qi

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О себе

Обожаю слушать музыку

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Затусить где нибудь

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя funny_lady13
Санкт-Петербург → Другое

Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )

маленькое фото пользователя kudelina.21
Санкт-Петербург → Другое

Поговорить о саморазвитии))) Пообщаться одним словом

маленькое фото пользователя AlexandraTZ
Санкт-Петербург → Другое

Я хочу завести новые знакомства

маленькое фото пользователя Nastya8931
Санкт-Петербург → Другое

Я хотела бы встретиться с людьми,чтобы познакомиться с ними поближе.

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