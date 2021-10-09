Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ivan07

фото пользователя Ivan07

О себе

Люблю играть в настольный теннис, теннис, волейбол. Скоро начну бегать.
Также скоро возобновлю игру на гитаре.
Хожу в тренажерку.
Люблю гулять по всяким разным местам.

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре города

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel
Санкт-Петербург → Другое

Хочу создать компанию

маленькое фото пользователя Yanni_345
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по городу

маленькое фото пользователя cherepenova
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в кино/кафе/клуб)

маленькое фото пользователя Vladislava
Санкт-Петербург → Другое

Weekend chill out

маленькое фото пользователя Vallmig
Санкт-Петербург → Другое

Встреча-обсуждение зрелых межличностных отношений (личные/рабочие)

маленькое фото пользователя Shamil
Санкт-Петербург → Другое

Давай просто сходим куда-нибудь

маленькое фото пользователя DenKarpunin
Санкт-Петербург → Другое

Давайте затусим!

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