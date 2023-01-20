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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Iulianiia
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей
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