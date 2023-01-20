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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Iulianiia

фото пользователя Iulianiia

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подруг) В Питере недавно

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Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → собрать компанию

собрать компанию подружек

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пойдем гулять по Питеру

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анонимный пользователь

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу )

Откликнулось 14 участников

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Санкт-Петербург → другое

Я хочу дружить. Впереди 3 выходных🥹

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