Санкт-Петербург
Профиль пользователя It_is_ilia
О себе
Привет. Короче я начал новую жизнь и ищу людей которые разделят со мной счастливые моменты. Мне не важно кто вы, главное что бы нам было интересно пускай наши взгляды и вкусы не совпадают, я открыт к новому.
Мои хоби: баскетбол, музыка, видеоигры, видео мантаж, аниме, философия, барное дело, душевные разговоры, стихи.
P. S. Не умею нормально делать селфи. Добрые люди помогите, сфоткайте меня красиво.
Профиль обновлён 28 апреля 2023 г.
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