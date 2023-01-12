Привет. Короче я начал новую жизнь и ищу людей которые разделят со мной счастливые моменты. Мне не важно кто вы, главное что бы нам было интересно пускай наши взгляды и вкусы не совпадают, я открыт к новому. Мои хоби: баскетбол, музыка, видеоигры, видео мантаж, аниме, философия, барное дело, душевные разговоры, стихи. P. S. Не умею нормально делать селфи. Добрые люди помогите, сфоткайте меня красиво.

Профиль обновлён 28 апреля 2023 г.

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