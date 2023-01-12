Санкт-Петербург
Профиль пользователя Isabella

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О себе

музыка, саморазвитие, семья, психология, самооценка, disturbed, anacondaz, oxxxi

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Я хочу быть счастливой

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alina888
Санкт-Петербург → Другое

Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца

маленькое фото пользователя Nichkin
Санкт-Петербург → Другое

Может пофоткаем друг друга ???

маленькое фото пользователя Amac
Санкт-Петербург → Другое

Настроение выйти покурить на балкон и поговорить по душам

маленькое фото пользователя Olga12
Санкт-Петербург → Другое

Недавно переехала, ищу подруг

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