Санкт-Петербург
Профиль пользователя Iron_Toy
О себе
Шаою в электрике, слаботочке, видеонаблюдении, этим работаю. Учу Питон, но очень лениво.
Слушаю музыку в авто. Жанр не приципиален, главное качество записи, которые звучат на двух киловаттах звука.
Катаю на роликах, есть электросамокат, люблю гулять, куда-то ездить, ходить по городу.
Читаю фантастику русских писателей, Пехов, Лукьяненко, Шелонин и Баженов, Белянин.
Смотрю фильмы, сериалы.
Не часто играю в компьютерные игры.
Профиль обновлён 8 июня 2023 г.
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