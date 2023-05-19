Шаою в электрике, слаботочке, видеонаблюдении, этим работаю. Учу Питон, но очень лениво. Слушаю музыку в авто. Жанр не приципиален, главное качество записи, которые звучат на двух киловаттах звука. Катаю на роликах, есть электросамокат, люблю гулять, куда-то ездить, ходить по городу. Читаю фантастику русских писателей, Пехов, Лукьяненко, Шелонин и Баженов, Белянин. Смотрю фильмы, сериалы. Не часто играю в компьютерные игры.

Профиль обновлён 8 июня 2023 г.

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.