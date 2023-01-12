Люблю общаться с интересными людьми, шучу под настроение. Из музыки слушаю метал, рок, но если в других жанрах что-то понравится - послушаю. Играю на барабанах, скрипке, немного гитара. Люблю смотреть футбол, но без пива. Занималась плаванием и баскетболом, так что спорт не совсем далёк.

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

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