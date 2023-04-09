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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Irishka24

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О себе

В поиске новых интересных знакомств и друзей

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

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Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Кто хочет составить компанию на концерт Павла Воли?)

маленькое фото пользователя AlekNemalevich
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dafka

Санкт-Петербург → другое

В поиске новых знакомств для дальнейшего общения

Откликнулось 20 участников

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