Санкт-Петербург
Профиль пользователя IrinaVd

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фото #2 пользователя IrinaVd

О себе

Занимаюсь психологией ( гештальттерапевт)
Увлекаюсь стендапом.
Люблю гулять, ходить в рестораны, кафе.
Жить не могу без кофе

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подруг! Кому нужен психолог ( это отдельно от поиска подруг)

Санкт-Петербург → собрать компанию

Ищу компанию. Стендапы, настолки, бары, прогулки

Участие в других событиях

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новые знакомства, компания

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погулять по городу/покататься на велосипеде

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.