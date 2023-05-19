Люблю кино,прогулки в парке и на природе,загорать,сходить в кафе,музеи,выставки,экскурсии,бывать в новых местах нашего города.Люблю поговорить по душам,обсудить разные темы.Ищу хорошую,добрую подругу со схожими интересами.

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.