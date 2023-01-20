О себе

Занимаюсь бегом в теплый период времени, катаюсь на велосипеде.Стараюсь поддерживать фигуру в тонусе,но с каждым годом все сложнее и сложнее)

Хожу в театры, на выставки.Люблю гулять по городу.Хочу сходить в Эрарту, музеи.

Не замужем, детей нет.Легка на подъем. 41 год.