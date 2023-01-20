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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Irina2909

фото пользователя Irina2909

О себе

Занимаюсь бегом в теплый период времени, катаюсь на велосипеде.Стараюсь поддерживать фигуру в тонусе,но с каждым годом все сложнее и сложнее)
Хожу в театры, на выставки.Люблю гулять по городу.Хочу сходить в Эрарту, музеи.
Не замужем, детей нет.Легка на подъем. 41 год.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Выпить кофе, поговорить.

маленькое фото пользователя Makedonskiy555
маленькое фото пользователя Anastasia_85
маленькое фото пользователя Alena05
маленькое фото пользователя Dafka
Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AnastasiaPro

Санкт-Петербург → собрать компанию

Хочу создать компанию

Откликнулись 33 участника

маленькое фото пользователя Aliina

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Гулять, общаться, посещать разные интересные места

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя O1ga_M4ria

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Кофе особенно вкусен в приятной компании. Может по чашечке?

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Kilmulis

Санкт-Петербург → пообщаться

Буду рад любому общению! 😁 На данный момент… много свободного времени ⏰

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Iggidrassil

Санкт-Петербург → пообщаться

Обсудить кризис среднего возраста. Может кто коллекционирует часы или книги.

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Alena05

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти новых подруг/друзей для общения, активного досуга (рок клубы, концерты)

Откликнулся 1 участник

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