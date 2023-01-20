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Санкт-Петербург
Занимаюсь бегом в теплый период времени, катаюсь на велосипеде.Стараюсь поддерживать фигуру в тонусе,но с каждым годом все сложнее и сложнее)
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Irina2909
О себе
Занимаюсь бегом в теплый период времени, катаюсь на велосипеде.Стараюсь поддерживать фигуру в тонусе,но с каждым годом все сложнее и сложнее)
Хожу в театры, на выставки.Люблю гулять по городу.Хочу сходить в Эрарту, музеи.
Не замужем, детей нет.Легка на подъем. 41 год.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино
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