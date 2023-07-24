Люблю гулять со своими собаками наслаждаясь природой. Увлекаюсь графическим дизайном и искусством 🎨

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Ищу подруг для классных и уютных встреч

Пообщаться, погулять ) в Питере полгода, а друзей как-то нет

Найти подружек для близкого и веселого общения

Ищу подружку, которая за любой движ!

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