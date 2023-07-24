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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Iraida_Lo

фото пользователя Iraida_Lo

О себе

Люблю гулять со своими собаками наслаждаясь природой. Увлекаюсь графическим дизайном и искусством 🎨

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью✝️ Религия📚 Книги📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Найти единомышленников 🙂

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Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → другое

Ищу подружку, которая за любой движ!

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Санкт-Петербург → собрать компанию

Хочу создать компанию

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Санкт-Петербург → собрать компанию

Книжный клуб «Стойло Пегаса»

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти подружек для близкого и веселого общения

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пойдем гулять?😃

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Санкт-Петербург → пообщаться

Пообщаться, погулять ) в Питере полгода, а друзей как-то нет

Откликнулись 4 участника

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Ищу подруг для классных и уютных встреч

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