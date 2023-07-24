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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Iraida_Lo
О себе
Люблю гулять со своими собаками наслаждаясь природой. Увлекаюсь графическим дизайном и искусством 🎨
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью✝️ Религия📚 Книги📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры
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