Санкт-Петербург
Профиль пользователя Inst_pruff

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О себе

Кто-то вообще это заполняет?

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить в Cake&Breakfast

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Pwflk
Санкт-Петербург → Другое

Пофотографирую красиво тебя!

маленькое фото пользователя IAMDelica
Москва → Другое

Ищу творческих людей для дальнейшего общения (в соц.сетях)

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Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.