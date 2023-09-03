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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Inguizza
О себе
Люблю гулять по живописным местам, долго и много разговаривать, от души веселиться, вписываться в любую авантюру, потому что жизнь дана одна и будет обидно ничего не успеть😅
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей
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