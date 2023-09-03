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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Inguizza

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О себе

Люблю гулять по живописным местам, долго и много разговаривать, от души веселиться, вписываться в любую авантюру, потому что жизнь дана одна и будет обидно ничего не успеть😅

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно📺 Политика☣️ Токсичность✝️ Религия🎮 Видеоигры💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для классных и уютных встреч

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти подруг, как в сериале «Секс в большом городе»

Откликнулось 9 участников

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