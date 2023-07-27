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Санкт-Петербург
Люблю гулять по самому красивому городу в мире. Люблю своих домашних животных.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Inga22
О себе
Люблю гулять по самому красивому городу в мире. Люблю своих домашних животных.
Мне нравится общаться с людьми в интернете.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎭 Театр🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн
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