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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Inga22

фото пользователя Inga22

О себе

Люблю гулять по самому красивому городу в мире. Люблю своих домашних животных.
Мне нравится общаться с людьми в интернете.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎭 Театр🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб
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