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Санкт-Петербург
Профиль пользователя imachelovek

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О себе

ищу корешей, корешинь и прочих содружественных существ тоже! веганлайф, велик, всяческий спорт и всякое прочее веселое времяпрепровождение…. люблю жизнь крч

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
найти корешей корешинь и прочих содружественных существ

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя V1adislav
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Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить
маленькое фото пользователя Amac
Санкт-Петербург → Другое
Настроение выйти покурить на балкон и поговорить по душам
маленькое фото пользователя Mikhail
Санкт-Петербург → Другое
Без разницы. Погулять, попить пиво.
маленькое фото пользователя nikmdw
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, поболтать, перекусить, либо покататься на великах)
маленькое фото пользователя Alehandro_Sanche
Санкт-Петербург → Другое
Сегодня день пива, пойдемте же выпьем
маленькое фото пользователя Evgeniy.pago1991
Санкт-Петербург → Другое
Гоу на турники )
маленькое фото пользователя Dmiriy
Санкт-Петербург → Другое
Паркур, шашлыки
маленькое фото пользователя unnecessarygod
Санкт-Петербург → Другое
прогуляться, перекусить, пофоткаться; поболтать и хорошо провести день
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