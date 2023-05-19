Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ilyavse

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О себе

Я режиссер-постановщик в ПМК "Муравейник".

Профиль обновлён 11 апреля 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Приглашаю единомышленников в театральную студию к себе.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.