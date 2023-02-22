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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ilya_Ilyx

фото пользователя Ilya_Ilyx

О себе

встретиться, сходить вместе в бар или клуб, отдохнуть от всег🅾️

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры💨 Кальян💃 Потанцевать🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

🪐 Астрология / таро🎭 Театр

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

сходить в какой нибудь клуб, погулять ночью по Санкт-Петербургу, вкусно покушать

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить в кальянную

Откликнулось 13 участников

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