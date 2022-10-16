Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ilu_shaaa

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О себе

Я меломан, из любимых atl, дети rave, sqwoz bab и из недавних a.v.g.

Из литературы читаю в основном фантастику, Брэдбери тут ❤️

Студент, учусь на Инженера "Мехатроники и Роботехники".

Увлекаюсь сноубордом зимой и любительским дайвингом летом.

Профиль обновлён 4 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения

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