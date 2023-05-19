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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ilona_krosotyla

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О себе

Я люблю смотреть Пацанок - ну прям оооочень сильно.
Хочу найти подружку которой будет также интересно как и мне. Хочу общаться с кем нибудь и найти с человеком общие интересы

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться
Для общения, обсудить любую проблему

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dass
Казань → Другое
Го болтать 😸
маленькое фото пользователя Tatyana_T
Санкт-Петербург → Другое
В поисках подружки
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