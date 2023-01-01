О себе

Всем привет! Ищу подружек 🥹Родственную душу ❤️‍🩹

Родилась и живу в Питере. Так получилось, что к своим 22 годам растеряла всех подруг, судьба развела нас по разным дорогам…

Ищу девочек с которыми не соскучишься, так же как и со мной. Я люблю петь танцевать сходить с ума и просто веселиться. Если мне будет комфортно рядом с тобой и ты будешь такой же сцмасшедшей как я , то мы перевернем этот мир 🌍

Так же я играю на гитаре и хорошо пою, люблю танцевать , если у нас будут схожие интересы, то можно даже создать какую то группу, развиваться вместе в этой сфере и просто кайфовать.

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Вожу автомобиль, будем вместе кататься и слушать музыку 🤤

Люблю придумывать всякие идеи для фото и фотографироваться 🫶



В жизни мне много через что пришлось пройти, поэтому если нужна помощь и поддержка я всегда рядом выслушаю и смогу тебе помочь.

Ведь мы должны помогать друг другу и делиться опытом ❤️‍🔥