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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ilona27

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О себе

Всем привет! Ищу подружек 🥹Родственную душу ❤️‍🩹
Родилась и живу в Питере. Так получилось, что к своим 22 годам растеряла всех подруг, судьба развела нас по разным дорогам…
Ищу девочек с которыми не соскучишься, так же как и со мной. Я люблю петь танцевать сходить с ума и просто веселиться. Если мне будет комфортно рядом с тобой и ты будешь такой же сцмасшедшей как я , то мы перевернем этот мир 🌍
Так же я играю на гитаре и хорошо пою, люблю танцевать , если у нас будут схожие интересы, то можно даже создать какую то группу, развиваться вместе в этой сфере и просто кайфовать.
❤️❤️❤️❤️❤️
Вожу автомобиль, будем вместе кататься и слушать музыку 🤤
Люблю придумывать всякие идеи для фото и фотографироваться 🫶

В жизни мне много через что пришлось пройти, поэтому если нужна помощь и поддержка я всегда рядом выслушаю и смогу тебе помочь.
Ведь мы должны помогать друг другу и делиться опытом ❤️‍🔥

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🎮 Видеоигры

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пообщаться, классно провести время 🌸🍾

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