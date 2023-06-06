Санкт-Петербург
Профиль пользователя ILIS

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О себе

Ищу друзей. Катаюсь на велике, рисую, плету макраме, могу поговорить по душам

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 🎬 Могу посоветовать фильм 💩 Странный юмор 📚 Книги 🏫 Учеба

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

В любое удобное время дружелюбно провести досуг

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Покататься на велике

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя V1adislav
Санкт-Петербург → Другое

Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить

маленькое фото пользователя Hiatus
Санкт-Петербург → Другое

Сходить компанией в бар

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.