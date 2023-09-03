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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя IgorSpb
О себе
Летом катаюсь на велике, зимой сноуборд. Иногда участвую в заездах, с удовольствием провожу активно выходные если представляется такая возможность. Занимаюсь боксом и хожу в зал. Работаю в АйТи сфере много коллег поеузжало заграницу, другая часть по России находится на удаленке. Ищу компанию для походов по барам и спортивных прогулок.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино
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