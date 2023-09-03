⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя IgorSpb

фото пользователя IgorSpb

О себе

Летом катаюсь на велике, зимой сноуборд. Иногда участвую в заездах, с удовольствием провожу активно выходные если представляется такая возможность. Занимаюсь боксом и хожу в зал. Работаю в АйТи сфере много коллег поеузжало заграницу, другая часть по России находится на удаленке. Ищу компанию для походов по барам и спортивных прогулок.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино

Не нравится:

🪐 Астрология / таро

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Встретиться в центре в баре пообщаться

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Aspergilla13
маленькое фото пользователя Tov.Fanerny
маленькое фото пользователя Aliina
маленькое фото пользователя Roc.si
маленькое фото пользователя Generalosa
маленькое фото пользователя zoya_vas
маленькое фото пользователя Keily
маленькое фото пользователя ms_ananasina
маленькое фото пользователя Kote209
маленькое фото пользователя Vorontsova_VV
маленькое фото пользователя Rainy_spb
маленькое фото пользователя CateCodis
маленькое фото пользователя Odino4ka
маленькое фото пользователя Mari88
маленькое фото пользователя Enerdgi
маленькое фото пользователя Angielika
маленькое фото пользователя Natasha23
маленькое фото пользователя Trofim
маленькое фото пользователя wwikk
маленькое фото пользователя Tyki
маленькое фото пользователя Trapper
маленькое фото пользователя Ezza
маленькое фото пользователя Ksenia_Spb
маленькое фото пользователя Ravana
маленькое фото пользователя Marin4k
маленькое фото пользователя Alexander_R
маленькое фото пользователя Joseph
маленькое фото пользователя TatyanaZefirka

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам