О себе

Летом катаюсь на велике, зимой сноуборд. Иногда участвую в заездах, с удовольствием провожу активно выходные если представляется такая возможность. Занимаюсь боксом и хожу в зал. Работаю в АйТи сфере много коллег поеузжало заграницу, другая часть по России находится на удаленке. Ищу компанию для походов по барам и спортивных прогулок.