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Санкт-Петербург
Профиль пользователя IgorM

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О себе

Нравится разная музыка, нравится ходить по барам. Работают в айти сфере и интересно было бы найти друзей из этого сферы. Катаюсь на велосипеде и занимаюсь спортом, учавствовал пару раз в велогонках.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🍷 Выпить в баре

Не нравится:

✝️ Религия☣️ Токсичность📚 Книги🪐 Астрология / таро🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🎭 Театр

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу друзей из айти сферы для общения и периодического похода по барам.

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