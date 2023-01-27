⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя IgorM
О себе
Нравится разная музыка, нравится ходить по барам. Работают в айти сфере и интересно было бы найти друзей из этого сферы. Катаюсь на велосипеде и занимаюсь спортом, учавствовал пару раз в велогонках.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🍷 Выпить в баре
Не нравится:
События пользователя
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам