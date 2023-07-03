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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Igor_insta

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фото #2 пользователя Igor_insta

О себе

Играю в пк игры раскручиваю инстаграм

Профиль обновлён 3 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

🏫 Учеба 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 📚 Книги ☣️ Токсичность 🎲 Настольные игры 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎭 Театр

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить
Познакомиться с красивой девочкой
Екатеринбург → пообщаться
Ищу интересных собеседников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя L_pub
Москва → Другое
Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение
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Ростов-на-Дону → Другое
Ищу интересных собеседников:)
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Нижний Новгород → Другое
Общение, схожие интересы
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Екатеринбург → Другое
Предлагаю погулять вечером🥺
маленькое фото пользователя Olga00
Екатеринбург → Другое
Буду рада новым друзьям :)
маленькое фото пользователя Nastya232001
Санкт-Петербург → Другое
Познакомиться с прекрасным человеком
маленькое фото пользователя Kr_istin_a
Ставрополь → Другое
Ты можешь: 1) написать мне о проблемах; 2) задать вопрос;
маленькое фото пользователя icekieli
Нижний Новгород → Другое
Общение и дружба
маленькое фото пользователя Kudrovo
Санкт-Петербург → Другое
Найти подругу для дружбы и молодого человека для создания семьи.
маленькое фото пользователя lerok
Екатеринбург → Другое
ищу подругу или компанию
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