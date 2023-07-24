⬅️ Посмотреть других пользователей в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург
Профиль пользователя Igor..1

фото пользователя Igor..1

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🎭 Театр

Не нравится:

🏫 Учеба📺 Политика🪐 Астрология / таро✝️ Религия🍿 Сходить в кино

События пользователя

Санкт-Петербург → активный отдых

Поход на каток!

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Malinkagirl

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Времяпровождение

Откликнулись 2 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Dariya.M
маленькое фото пользователя Generalosa
маленькое фото пользователя Wwettt
маленькое фото пользователя AnastasiaPro
маленькое фото пользователя fatum
маленькое фото пользователя Svetik_s
маленькое фото пользователя YuliaTuk
маленькое фото пользователя Anastasia0309
маленькое фото пользователя Kseniaa
маленькое фото пользователя Sargeroth
маленькое фото пользователя Santa0
маленькое фото пользователя Serrgey
маленькое фото пользователя Rizli
маленькое фото пользователя Lil_Lesya
маленькое фото пользователя zoya_vas
маленькое фото пользователя Vivivi
маленькое фото пользователя Dark_Lips
маленькое фото пользователя Odino4ka
маленькое фото пользователя HoneyCat
маленькое фото пользователя anastasia2606
маленькое фото пользователя Mikhailovna
маленькое фото пользователя Lin_deman
маленькое фото пользователя Roc.si
маленькое фото пользователя ssonyush
маленькое фото пользователя Raya01
маленькое фото пользователя Ravana
маленькое фото пользователя Nastya34
маленькое фото пользователя Lizliz

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам